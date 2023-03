Kunjungan Presiden Jokowi dan Perpanjangan Izin Operasi PT Vale

Oleh Sawedi Muhammad

Sosiolog Universitas Hasanuddin

PRESIDEN Jokowi berkunjung ke Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Kamis, 30 Maret 2023. Tujuannya adalah melihat langsung operasi perusahaan salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia yaitu PT Vale Indonesia Tbk.

Kunjungan Jokowi yang pertama kalinya ke PT Vale Indonesia, tentu saja memiliki makna simbolik yang sarat interpretasi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kunjungan seperti ini masuk kategori urgen dan strategis karena implikasinya akan berdampak langsung terhadap kepentingan nasional.

PT Vale dan Kepentingan Nasional

Kehadiran PT Vale Indonesia (dulunya PT. Inco) sejak 1968 telah menarik perhatian publik secara luas. Di samping karena menjadi salah satu perusahaan multinasional pertama yang diberikan Kontrak Karya dengan luas awal sekitar 6,6 juta hektar pada tanggal 25 Juli 1968, PT. Inco-Vale juga merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang langsung memproduksi biji nikel menjadi produk setengah jadi dalam bentuk nikel matte. Tentu saja justifikasi kehadirannya didasari oleh kepentingan nasional mendatangkan investasi asing di sektor pertambangan yang implikasinya memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterahkan rakyat. Karena kebutuhan modal yang sangat besar, tentu saja kehadiran industri raksasa di daerah pedalaman seperti Sorowako diharapkan memberi efek berganda (multiplier effect) yang positif terhadap masyarakat lokal, terutama yang berdomisili di lingkar tambang.

Setelah beroperasi lebih dari setengah abad, kehadiran PT. Vale Indonesia diklaim berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, baik yang diterima oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Sebagai contoh, pada tahun 2021 Vale Indonesia berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$ 142,9 juta atau setara Rp 2 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000. Dari kontribusi pajak tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima sebesar US$ 9,9 juta atau setara Rp 138,6 miliar dan ke Kabupaten Luwu Timur US$ 13,6 juta atau setara Rp 190,4 miliar. Selain kontribusi finansial, PT. Vale juga berkontribusi langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut data Februari 2022, karyawan Vale mencapai 2.951 orang, 86 persen diantaranya diklaim sebagai warga lokal karena memiliki KTP Kabupaten Luwu Timur. Jumlah tersebut di luar karyawan yang bekerja di kontraktor sekitar 6.000 orang (Kontan, 05 April, 2022).

Dari segi kepemilikan saham, PT Vale tidak lagi murni sebagai perusahaan asing. Melalui aksi korporasi, pemerintah RI melalui MIND ID resmi melakukan Perjanjian Jual Beli Saham (Shares Purchase Agreement) PT Vale Indonesia pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar 20 % senilai Rp 5,5 triliun. Pelepasan saham ini merupakan kewajiban dari amandemen Kontrak Karya (KK) di tahun 2014 antara Vale dan Pemerintah Republik Indonesia (CNBC, 20 Juni, 2020). Selain itu, terdapat 20,7 % merupakan saham publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang belum tentu murni dimiliki Indonesia (CNBC, 17 Februari, 2023).

Sisi Gelap Industri Pertambangan

Di samping kontribusi positif yang diharapkan, industri pertambangan juga memiliki sisi gelap (the dark side) yang secara proporsional harus diperhatikan agar dampak yang ditimbulkan sedapat mungkin dapat dimitigasi. Karena sifatnya tambang terbuka (open pit mining), PT. Vale diperhadapkan pada berbagai tantangan sulit dalam mewujudkan prinsip-prinsip dan kaidah pertambangan yang berstandar nasional dan internasional seperti ESG (Environment, Social and Governance), TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), SDGs (Sustainable Development Goals), GPGMB (Good Practice Guide for Mining and Biodiversity) dan lain sebagainya. Selain itu, karakteristik industri tambang yang membutuhkan energi besar yang tidak terbarukan seperti Solar, batubara, High Sulfur Fuel Oil (HSFO) dalam jumlah masif, tentu menimbulkan dampak lingkungan yang tidak ringan. Belum lagi pencemaran air dan udara, ancaman kehilangan keanekaragaman flora dan fauna, kerusakan permanen bentang alam serta ancaman konflik sosial akibat asimilasi dan akulturasi masyarakat lingkar tambang yang sangat dinamis.

Sebagai ilustrasi pada tahun 2020, PT Vale membelanjakan sebesar US$ 42 juta untuk kebutuhan batubara (426,429 juta liter), US$ 30 juta untuk membeli 76 juta liter High Speed Diesel (HSD) dan US$ 55 juta untuk membeli 1,3 juta barel High Sulfur Fuel Oil (HSFO). Total belanja untuk energi fossil PT. Vale tahun 2020 mencapai sekitar 1,7 triliun (Annual Report PT Vale Indonesia, 2020). Konsumsi energi dalam volume sangat masif tersebut tentu saja berdampak langsung terhadap pencemaran udara dan penyebaran debu yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Dampaknya bagi kesehatan manusia dan ekologi di sekitar wilayah tambang tentu saja tidak dapat disepelekan.

Penolakan 3 Gubernur

Menimbang kompleksitas keberadaan PT Vale Indonesia yang dinilai tidak maksimal berkontribusi terhadap pembangunan daerah, 3 Gubernur di Sulawesi secara tegas menyatakan penolakannya terhadap perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Vale Indonesia.

Keputusan 3 Gubernur tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Vale dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis 8 September 2022. Ketiga Gubernur tersebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. “Satu kata dari kami, tidak ada perpanjangan untuk mereka (PT. Vale),” tegas Andi Sudirman dalam RDP tersebut (detiksulsel, 8 September, 2022).

Penolakan 3 Gubernur di Sulawesi tersebut bukanlah perkara main-main. Kontrak Karya (KK) PT. Vale akan berakhir pada 28 Desember 2025, sementara berbagai “kewajiban” perusahaan belum juga dituntaskan. Diantara kewajiban itu adalah kejelasan divestasi saham sebesar 51 % dimana negara baru menguasai sebesar 20 % , sementara Vale mengklaim saham sebesar 20 % yang terjual lewat Bursa Efek Indonesia juga dianggap sebagai bagian dari divestasi saham. Menurut PT. Vale kewajiban divestasi saham untuk mematuhi kewajibannya sisa 11 % saja. Pertanyaannya, siapa pemilik saham 20 % yang dibeli oleh publik? Isu mendesak lainnya yang sampai hari ini tidak pernah diklarifikasi oleh PT. Vale adalah kejelasan status pengelolaan bendungan Larona (165 MW). Dalam suratnya yang ditujukan ke Presiden Direktur PT. Vale Indonesia tanggal 4 Juli 2021, Bupati Luwu Timur mempertanyakan mengapa bendungan Larona tidak diserahkan ke negara (Batarapos, 08/07/2021).