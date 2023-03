Ini Daftar 17 Paket Buka Puasa Makan Sepuasnya Hotel di Makassar! Harga Mulai Rp50 Ribu

Chef Novotel Makassar sedang menyajikan menu buka puasa di lantai 15, The Attic Sky Lounge, Kamis (23/3/2023).

Makassar, Tribun - Apakah Anda sedang merencanakan untuk menggelar buka puasa bersama di hotel, atau hanya sekedar ingin berbuka puasa dengan konsep all you can eat?

Di Ramadan 2023 ini sejumlah hotel mulai menjual paket buka puasa bersama.

Harga yang ditawarkan beragam, tentunya sesuai dengan makanan dan fasilitas yang ditawarkan.

Semuanya menawarkan konsep all you can eat atau makan sepuasnya

Berikut 17 di antaranya. Klik link untuk keterangan lebih lanjut.

Buka Puasa di Claro Makassar Bisa Makan Sepuasnya, Hanya Rp 155 Ribu

Buka Puasa di The Rinra Hotel Makassar, Bisa Icip 200 Menu Favorit Sambil Nikmati Sunset

Icip Sajian Timur Tengah Selama Ramadan di Hotel Mercure Makassar, Hanya Rp 120 Ribu All You Can Eat

Ramadan, Hotel Four Points by Sheraton Makassar Siapkan Hidangan Khas Timur Tengah

Buka Puasa All You Can Eat di All Nite and Day Hotel Mulai Rp 65 Ribu

Paket Spesial Kamar Superior Karebosi Premier Hotel Makassar, Sahur dan Buka Puasa All You Can Eat

Buka Puasa di Novotel Hanya Rp155 Ribu, Bisa Menikmati View Kota Makassar

Buka Puasa di Hotel Daton Makassar Sudah Donasi ke Anak Yatim

Buka Puasa di Best Western Rp99 Ribu per Orang, Ada Hidangan Nusantara Hingga Warmindo