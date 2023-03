Buka Puasa All You Can Eat di Unhas Hotel and Convention Hanya Rp 50 Ribu

Suasana Cafe Ramadhan Unhas Hotel and Convention Center, Kampus Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (17/3/2023). Ada 67 menu masakan nusantara yang bisa dinikmati cukup dengan Rp 50 ribu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang bulan Ramadhan, Unhas Hotel and Convention meluncurkan menu buka puasa.

Berkonsep outdoor, hotel ini menyajikan beragam menu nusantara untuk warga muslim yang ingin menikmati sajian menu berbuka puasa All You Can Eat dengan harga terjangkau Rp50 ribu.

General Manager Hotel Unhas, Jeka Priyatna, mengatakan bahwa pihak hotel ingin berbagi ke sesama muslim, karenanya harga makanan yang disuguhkan sangat terjangkau.

"Cafe ramadhan ini kami meyediakan 67 menu nusantara yang bervariasi cukup dengan Rp50 ribu," ujarnya.

Mulai dari appetizer, menu utama, hingga dessert menarik seperti es buah, dadar santan, kurma, dan kue-kue tradisional lainnya.

Cafe ramadhan Unhas mampu menampung hingga 300 orang.

Tersedia fasilitas karaoke untuk pengunjung yang ingin berbuka sambil bernyanyi dengan diiringi pemusik andal Unhas.

Jeka juga mengatakan bahwa sejak dibuka pada Desember 2022, Hotel Unhas terus berbenah meningkatkan okupansi.

Saat ini Unhas Hotel and Convention memiliki tujuh ruang meeting dan ballroom yang bisa dibagi dua, sehingga tingkat hunian bisa mencapai 75 hingga 80 persen jika ada event yang didukung.(*)