Ramadan, Hotel Four Points by Sheraton Makassar Siapkan Hidangan Khas Timur Tengah

Chef Hotel Four Points by Sheraton Makassar memperlihatkan menu spesial untuk buka puasa Ramadan 1444 H. Hotel Four Points by Sheraton Makassar menghadirkan paket buka puasa yang menyajikan berbagai menu khas Timur Tengah.

Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar bersiap menyambut Ramadan 1444 H.

Hotel yang terletak di Jl Andi Djemma, Kota Makassar ini pun telah mempersiapkan paket buka puasa.

Marcomm Four Points by Sheraton Makassar John mengatakan tema yang diangkat tahun ini adalah A Taste of Arabian.

“Tamu bisa buka puasa dan makan sepuasnya di The Eatery,” kata John saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (7/3/2023).

Ada berbagai menu khas Timur Tengah yang dihadirkan. Mulai nasi briyani, lamb ouzi, kambing guling.

Lalu shawarma, hawawshi, om ali, baklava, katafey, dan berbagai hidangan khas Timur Tengah.

Ada juga berbagai takjil, live cooking, live music, dan doorprize menarik lainya yang disediakan Four Points Makassar.

John mengatakan chef Four Points Makassar sangat berpengalaman untuk masakan Timur Tengah.

“Beliau pernah kerja di negara-negara Timur tengah seperti Jordan dan Mekah lebih dari lima tahun,” katanya.

John berharap paket yang ditawarkan bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berbuka puasa di Four Points by Sheraton Makassar.

“Dengan berakhirnya pandemi ini semakin banyak lagi mau dang ke Four Points, datang berbuka puasa dan mencicipi makanan-makanan khasnya kami,” harapnya.

Untuk harga, Four Points by Sheraton Makassar memberikan promo early bird, 23-29 Maret dengan harga Rp 168 ribu nett per pax.

Di promo early bird ini, apabila melakukan pembelian lima pax bakal mendapatkan gratis satu pax.

Sementara harga normal Rp 188 ribu nett per pax, pembelian delapan pax bakal mendapatkan gratis dua pax.(*)