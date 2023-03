Buka Puasa di The Rinra Hotel Makassar, Bisa Icip 200 Menu Favorit Sambil Nikmati Sunset

Chef hotel memperlihatkan aneka menu spesial Ramadan 2023 yang akan dihadirkan The Rinra Hotel Makassar, Jumat (10/3/2023). Hotel bintang lima yang terletak di Jl Metro Tanjung Bunga menyiapkan 200 menu buka puasa.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Spesial Ramadan 2023, The Rinra Hotel Makassar kembali menghadirkan berbagai promo.

Bertema Harmony Ramadan paket kamar dan buka puasa siap memanjakan warga Kota Makassar.

Hotel bintang lima yang terletak di Jl Metro Tanjung Bunga ini menawarkan paket kamar menginap hanya Rp 879 ribu nett/malam.

Termasuk sarapan atau sahur dan takjil untuk dua orang, free akses ke infinity pool dan fitness center, dan voucher diskon mal.

Selanjutnya, paket buka puasa atau Iftar All You Can Eat yang dapat dinikmati setiap hari mulai pukul 17.30 Wita.

Paket itu dibanderol Rp 178 ribu nett/per orang dan promo beli 10 gratis satu.

Executive Chef Syahril Palla mengatakan 200 menu akan dihadirkan.

"Untuk menu favorit seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu aneka sate, kambing gulung, kebab dan coto," katanya saat ditemui Tribun Timur, Jumat (10/3/2023).

Aneka menu chinese food, western, Timur Tengah, nusantara hingga asian tak lupa disajikan.

"Untuk menu yang bedanya tahun ini diantaranya kita pasang es putar, songkolo thailand, dan nasi uduk," ujarnya.

Adapun sajian kuliner Indonesia dengan bahan-bahan terbaik lainnya seperti sop saudara, pallu basa, rawon iga, kapurung, ayam palekko pedas, ayam nasu likku, pallu mara, ikan masak woku pedas.

Termasuk bakso, aneka sate, aneka songkolo, nasi uduk, nasi liwet dan nasi goreng.

Berbagai menu takjil seperti aneka kolak, kurma, bubur, kue tradisional, dan aneka es pelepas dahaga.

Adapula paket meeting, mulai dari Rp 7,7 juta untuk 30 pax.

Paket meeting tersebut sudah termasuk sajian iftar buffet, meeting room selama empat jam, penceramah, dan voucher gratis menginap di deluxe room.

Tak lupa, The Rinra Makassar menawarkan pengalaman bersantap di lokasi terbuka dengan pemandangan matahari terbenam.

Suasana sunset Iftar dapat dinikmati di Poolside Infinity Pool, Rawalangi, Bar On 3, Membran, Pre Function Blue Lemon dan Kabana.

"Menambah keseruan ngabuburit Anda, akan hadir live music di setiap weekendnya," pungkasnya.