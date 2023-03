Buka Puasa di Claro Makassar Bisa Makan Sepuasnya, Hanya Rp 155 Ribu

Claro Makassar menghadirkan promo spesial Ramadan 2023. Buka puasa di Claro Makassar hanya Rp 155 ribu per orang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Claro Makassar menghadirkan promo spesial buka puasa Ramadan 1444 H.

Tamu bisa menikmati berbagai sajian menu spesial hanya dengan membayar Rp 155 ribu per orang.

Demikian disampaikan Marcom Manager Claro Makassar Ricwan Wahyudi saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (2/3/2023).

Yudi, sapaan akrabnya memaparkan, konsep buka puasa di Claro Makassar tahun ini yakni All You Can Eat atau makan sepuasnya.

Claro Makassar menyiapkan setidaknya kurang lebih 150 menu yang siap memanjakan lidah.

Menu-menu tersebut seperti syawarma, bebek, kambing, aneka takjil, dan berbagai menu lainnya.

“Tamu bisa makan sepuasnya dengan harga terjangkau yakni Rp 155 ribu,” papar Yudi.

Yudi mengatakan, Claro Makassar juga menyiapkan promo khusus diskon 20 persen bagi tamu buka bersama (bukber).

Promo diskon 20 persen ini hanya berlaku untuk tamu bukber pada 23-25 Maret 2023.

Tak sampai di situ, Claro Makassar juga menyiapkan promo khusus kamar selama Ramadan.

Masyarakat bisa menikmati harga spesial menginap mulai Rp 595 ribu per malam.

Dengan harga tersebut, tamu sudah bisa menikmati berbagai fasilitas.

Seperti sahur untuk dua orang, gratis takjil, gratis berenang, free wifi dan diskon 15 persen di semua F&B outlet.(*)