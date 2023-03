Buka Puasa All You Can Eat di All Nite and Day Hotel Mulai Rp 65 Ribu

All Nite and Day Hotel Makassar menghadirkan menu Bukber Ramadan 2023. Cuma Rp 65 ribu, pengunjung bisa makan sepuasnya.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All Nite and Day Hotel Makassar menghadirkan menu Bukber Ramadan 2023 harga terjangkau mulai Rp 65 ribu per orang dengan konsep all you can eat atau makan sepuasnya.

Dengan mengusung tema Iftar Street Food, hotel yang terletak di Jl Lanto Dg Pasewang ini akan menghadirkan sebanyak 50 menu setiap harinya.

General Manager All Nite and Day Hotel Makassar Ade Yudi Permana mengatakan berbagai menu akan berganti setiap harinya.

"Setiap hari akan berbeda agar tamu tidak bosan," katanya saat ditemui Tribun Timur, Jumat (24/3/2023).

Menu yang hadir seperti aneka gorengan, sembilan jenis sambal, menu buffet western hingga nusantara.

"Kami akan hadirkan 10 food stall street food,"ujarnya.

Selain itu hadir juga fruit slide, aneka puding, es buah, noodle station dan minuman segar lainnya.

"Cemilan atau snack juga kita tonjolkan karena itu pasti jadi incaran keluarga. Beberapa di antaranya seperti bakso bakar, sosis bakar dan sempol," katanya.

Uniknya hotel bintang tiga ini akan menghadirkan air zamzam setiap harinya.

Tidak ketinggalan promo beli lima gratis satu.

Untuk kamarnya selama Ramadan ditawarkan Rp 418.888/nett termasuk sahur/breakfast dan buffet buka puasa untuk dua orang.

Adapula Rp 298.888/nett dengan sahur/breakfast.

Promo mulai 23 Maret hingga 21 April 2023.(*)