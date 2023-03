Paket Spesial Kamar Superior Karebosi Premier Hotel Makassar, Sahur dan Buka Puasa All You Can Eat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Karebosi Premier Hotel Makassar menawarkan paket spesial khusus Ramadan.

Karebosi Premier Hotel Makassar yang terletak di Jalan Jenderal M Jusuf, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menawarkan paket kamar Rp 550 ribu.

Direktur PT Tosan Permai Lestari, Binsar J Samosir, mengatakan paket tersebut sangat efisien bagi keluarga yang ingin bersantai sambil menikmati bulan puasa.

"Karena dengan hanya melakukan check-in kamar Superior seharga Rp 550 ribu, semua kebutuhan sudah termasuk. All You Can Eat dua kali untuk buka puasa dan sahur," kata Binsar saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Jumat (24/3/2023) siang.

Harga tersebut berlaku untuk dua orang dan makan sepuasnya untuk buka puasa serta sahur untuk dua orang.

Menu yang disajikan juga bervariasi, mulai dari makanan lokal, western, eropa, hingga timur tengah.

"Setiap harinya menu kita berbeda-beda, supaya tidak membosankan. Jadi, setiap orang bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing," katanya.

Komisaris PT Tosan Permai Lestari, Djafar Basri menambahkan keunggulan dari paket Superior ini adalah Anda dapat menginap di Karebosi Premier Hotel Makassar sambil menikmati jamuan All You Can Eat.

"Jadi, Anda bisa menginap di hotel dan juga menikmati jamuan makanan buka puasa dan sahur, sehingga lengkap," katanya.

Saat ini masyarakat mulai beralih dari membuat acara buka puasa di rumah ke hotel, karena biayanya yang tidak terlalu mahal serta lebih praktis.

"Jadi, sekarang masyarakat mulai membuat acara buka puasa di hotel karena lebih praktis," katanya.(*)