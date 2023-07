Kecelakaan Hari Ini: Daftar 6 Mobil dan Pengemudi Tabrakan Beruntun di Jalan Tol Reformasi Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Reformasi Kecamatan Tallo Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (8/7/2023) siang, sekitar pukul 14.00 Wita.

Sebanyak 6 mobil terlibat kecelakaan, yakni mobil DD 1427 SJ vs mobil DD 1770 KJ vs mobil DD 1793 XAS vs mobil BA 44 RI vs mobil DC 1327 CS vs mobil 1954 YNY.

Adapun identitas pengemudi DD 1427 SJ yakni Frengky D Ruyter (55).

Mobil DD 1770 KJ dikemudikan Baharuddin (38).

Mobil DD 1793 XAS dikemudikan Pandu Herikusuma (31).

Mobil BA 44 RI dikemudikan Andi Nadiah (25), mobil DC 1327 CS dikemudikan Mario Dwianto Sheru (46), dan mobil DD 1954 YNY dikemudikan Ainy Amiranti (28).

Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Amin Toha mengatakan, insiden itu terjadi tepat di Jalan Tol Reformasi Kilometer (KM) 400.

"Kecelakan terjadi diduga adanya perbaikan jalan tol dan kurang hati-hati para pengemudi serta tidak menjaga jarak aman," kata Amin Toha dalam rilisnya.

Awal mula terjadinya kecelakaan beruntun ini ketika mobil milik Frengky yang bergerak dari arah timur melakukan pengereman mendadak karena adanya pengecetan median jalan.

"Sehingga mobil yang kedua dan ke kelima DD 1954 YNY menabarak mobil yang ada di depannya yang bergerak dari arah yang sama kehingga mengakibatkan tabrakan beruntun," ujarnya.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, insiden itu hanya mengakibatkan kerugian materil.

"Kerusakan kendaraan pada bagian depan dan belakang mobil dengan taksiran kerugian materil sekitar Rp 60.000.000," katanya.

Tips mencegah kecelakaan beruntun di jalan tol

Mencegah kecelakaan beruntun di jalan tol adalah hal yang penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.