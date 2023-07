Jemaah Haji Embarkasi Makassar Tiba Hari Ini: Kloter 1 Pagi, Kloter 2 Malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar mengkonfirmasi jadwal kedatangan jamaah haji kloter 1.

Koordinator Humas dan Media Center Haji Embarkasi Makassar, Mawardi, mengatakan jamaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar take off dari Jeddah pada Selasa (4/7/2023) pukul 14.30 Waktu Arab Saudi (WAS) dan landing di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada Rabu (5/7/2023) pukul 09.15 Wita.

Untuk kloter 2, lanjut Mawardi, take off di Jeddah pada Rabu (5/7/2023) pukul 03.50 WAS dan landing di Bandara Hasanuddin, Makassar pada (5/7/2023) pukul 22.35 Wita.

Menyambut pemulangan kloter 1, PPIH Embarkasi Makassar menggelar apel siaga di Asrama Haji Sudiang, Selasa (4/7/2023).

Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Embarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, mengatakan tahun ini skema atau sistem penerimaan jemaah dari Tanah Suci berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini, panitia akan mempersingkat waktu penerimaan jemaah. Alasannya karena banyak jemaah lansia,” ujarnya.

Jumlah panitia penerimaan, lanjutnya, juga tidak terlalu banyak. Yang bertugas dalam masa pemulangan jemaah ini, kebanyakan petugas khusus melayani jemaah lanjut usia (lansia).

Sweping Barang

Dari Mekah, wartawan Tribun Timur, Thamzil Thahir, melaporkan jika otoritas penyelenggara ibadah haji Indonesia dan pihak maskapai kembali mengingatkan jamaah untuk menahan nafsu berbelanja di Arab Saudi, selama masa tunggu kembali ke Tanah Air.

Pasalnya, barang koper kabin dan tentengan di atas ambang 7 kg, akan kena sweping, dikeluarkan dari koper kabin, dilarang dibawa naik ke kabin pesawat, dan tak akan pernah dikirim ke Tanah Air.

Imbauan ini dikemukakan terpisah dua otoritas PPIH, yaitu Kepala Daerah Kerja Bandara, Haryanto dan Kepala Seksi Layanan Kedatangan dan Kepulangan (Yanpul) Daker Madinah, Cecep Nursyamsi kepada wartawan MCH, Selasa (4/7/2023).

Rujukan imbauan ini kembali ditegaskan PPIH menyusul ratusan kilogram barang tentengan kabin milik jemaah dari 10 kloter terpaksa ditinggal di Paviliun Terminal Haji Bandara KAA Jeddah, sepanjang Selasa dini hari.

Ratusan barang berbagai jenis milik jemaah haji yang umumnya merupakan oleh-oleh terpaksa ditinggal di Mekah.

Hal itu karena barang bawaan jemaah haji sudah melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

