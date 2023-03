CEO KG Media Andy Budiman: Pandemi Membuat Kita Makin Kreatif

DOK PRIBADI

Pimpinan Kompas Gramedia Group of Media (KG Media) berfoto bersama 31 Best Employee 2022 KG Media, di Studio 1 Menara Kompas, Jl Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (17/3/2023). Penghargaan Best Employee digelar KG Media setiap tahun untuk mengapresiasi karyawan yang berdedikasi dan kontribusi terbaik dari seluruh unit KG Media.