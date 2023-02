Raih Perunggu Ajang IPITEX 2023, Mahasiswa UIN Makassar Harumkan Indonesia di Kancah Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Alauddin, Edysul Isdar memperoleh medali perunggu dalam Thailand Inventors’ Day and Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX).

Event ini diselenggarakan oleh National Research Council of Thailand (NRCT) pada (2-6/2/2023) di Bangkok International Trade and Exhibition Center (BTEC) Bangkok.

Event ini dilaksankan setiap tahunnya untuk memperingati hari penemu di Thailand. Dalam melaksanakan event ini, NRCT bekerja sama dengan 59 Organisasi Internasional, salah satunya adalah Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) sehingga Indonesia dapat turut andil dalam mengirimkan delegasinya.

Event ini di ikuti oleh 469 tim dari 57 Negara dan yang terbagi menjadi 8 bidang lomba inovasi projek, salah satunya yaitu Protection of Inveronment.

Event ini dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, dimana pada 4 hari pertama di isi dengan presentasi tim di stage Expo BITEC dan presentasi di stage utama BITEC.

Selain itu, pada hari ketiga kerajaan Thailand juga menghadiri event ini namun hanya peserta yang memenuhi syarat keamanan yang dapat memasuki stage pada saat itu.

Kemudian hari kelima adalah awarding atau penganugrahan penghargaan bagi pemenang pada setiap bidang.

Edysul Isdar mewakili Indonesia dengan mengusung tema "Filtration System and Detection of Heavy Metal Content in Industrial Waste Water Based on an Arduino Microcontroller" berhasil memperoleh juara ketiga.

Sedangkan juara pertama dan kedua berturut-turut diperoleh Korea Selatan dan Jerman.(adv\reskyamaliah).