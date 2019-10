Pusat Bahasa UINAM Motivasi Mahasiswa Lanjut Studi ke USA

Talkshow “Studying Opportunities in the USA oleh Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN AM) menggelar talkshow “Studying Opportunities in the USA”, Rabu (30/10/2019) siang.

Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta guna memotivasi para mahasiswa untuk melanjutkan studi ke Amerika Serikat (USA).

Talkshow diawali oleh Chendani Budhi, Education USA Makassar, tentang perkuliahan secara umum di Amerika Serikat.

Baca: DPRD Mamasa Nilai Alasan Keterlambatan Gaji Honorer RSUD Kondosapata Tidak Masuk Akal

Menurutnya, Amerika Serikat masih menjadi salah satu tempat tujuan utama mahasiswa internasional.

Di antaranya karena kampus-kampus top dunia masih didominasi kampus-kampus Amerika.

Indonesia sendiri pada tahun 2017/2018 mengirimkan lebih dari satu juta mahasiswa dan menduduki peringkat ke-19 negara yang paling banyak mahasiswanya studi di Amerika Serikat.

Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ketua Komisi IV DPRD Bone: Perbaiki Dulu Pelayanannya

“Nama besar kampus tidak menjamin, sehingga harus dilihat dulu latar belakang dan tujuan karir," katanya.

Chendani Budhi menuturkan, ada 4.700 kampus tersertifikasi di Amerika Serikat yang dapat menjadi salah satu kampus tujuan.

Hal itu tergantung dari jurusan, finansial, dan faktor-faktor lain.

Baca: Aniaya Pensiunan PNS Hingga Tewas, Amir Baso Warga Makassar Diciduk Polisi

Chendani melanjutkan jika Education USA yang bertempat di Universitas Fajar dapat menjadi tempat referensi.