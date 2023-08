BEJAT, Seorang Kakek Cabuli 11 Anak di Pinrang dengan Iming-iming Nonton Tiktok Kartun

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG - YS (43), seorang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah menjalani pemeriksaan yang mendalam di ruang PPA Polres Pinrang, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/8/2023).

Penggerebekan YS berhasil dilakukan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pukul 13.00 Wita.

Dalam serangkaian pemeriksaan yang berlangsung hingga larut malam, YS yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, mengakui perbuatannya terhadap 11 anak di bawah umur yang tinggal di lingkungan sekitarnya.

Usia anak-anak yang menjadi korban tindakan keji ini berkisar antara 5 hingga 11 tahun, dimana mereka masih duduk di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

YS mengungkapkan bahwa aksinya dilakukan di berbagai tempat. Ia mengakui bahwa dorongan untuk melakukan tindakan pencabulan muncul ketika berada di tempat penyewaan voucher WiFi di wilayahnya.

"Anak-anak sering mendekat kepada saya saat saya berada di tempat penyewaan WiFi. Dorongan untuk melakukan tindakan ini timbul karena peran saya sebagai seorang pria," ujar YS.

Ia melanjutkan, "Saya melaksanakan tindakan tersebut di lokasi yang sepi, seperti di rumah-rumah kosong."

Dalam melaksanakan aksinya, YS mengakui menggunakan iming-iming membuka aplikasi TikTok dan menonton kartun melalui ponselnya.

"Saya memberikan ponsel kepada mereka untuk bermain TikTok dan menonton kartun. Setelah itu, saya melancarkan tindakan pencabulan," terangnya.

YS mengaku sulit mengingat kapan persisnya ia pertama kali melakukan tindakan kejahatan ini.

Kasat Reskrim Polres Pinrang, Iptu Akhmad Rizal, menjelaskan bahwa kasus pencabulan ini terungkap ketika seorang orang tua korban curiga karena anaknya mengeluh kesakitan pada bagian alat kelamin.

"Orang tua korban merasa curiga awalnya, karena anaknya sering mengeluh sakit saat buang air kecil dan pada alat kelaminnya," ungkapnya.

Orang tua tersebut kemudian membujuk anaknya untuk menceritakan kejadian sebenarnya yang dialami.

"Meski pada awalnya sang anak merasa takut untuk berbicara, setelah beberapa waktu, ia akhirnya mengungkap kepada orang tuanya bahwa ia menjadi korban tindakan pencabulan oleh YS," tambahnya.

Akhirnya, orang tua korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

"Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata korban tidak hanya satu anak, melainkan ada sebanyak 11 anak," ungkapnya.

YS dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal ini kemudian ditambah dan diubah melalui UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 berkaitan dengan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

"YS, terduga pelaku pencabulan, berpotensi mendapatkan hukuman dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara," lanjutnya.(*)