Tim PTPN XIV Lakukan Monitoring ke Beberapa Aset yang Telah Dikerjasamakan

Tim monitoring mengobrol santai dengan Adam pemilik Nine Way Warkop, mengenai kondisi kafe dan kerja sama mereka.

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam rangkaian kewajiban monitoring aset yang harus dilakukan setiap enam bulan sekali, SEVP Business and Support Ahmad Diponegoro, bersama Kushendro Kepala Bagian Optimalisasi Aset, melakukan kunjungan ke beberapa objek aset PTPN XIV.

Kali ini, mereka mengunjungi dua lokasi yang menarik, yaitu Nine Way Warkop di Jalan Bambapuang dan aset yang sedang dalam tahap pembangunan di Jalan Boulevard yang bekerja sama dengan PT. GPI (Grand Puri Indonesia) (20/6).

Kunjungan dimulai dengan tim PTPN XIV bertemu dengan Harun, direktur PT. GPI, yang merupakan mitra langsung PTPN XIV dalam proyek pembangunan Bangun-Guna-Serah di Jalan Boulevard.

Tim PTPN XIV ingin mengetahui perkembangan pembangunan gedung aula yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan, terutama acara resepsi pernikahan.

“Kami menargetkan pembangunan ini akan selesai dalam 3 bulan ke depan, terutama karena saat ini sudah ada calon pelanggan yang mulai melakukan pemesanan untuk acara pernikahan mereka" jelas Harun dengan antusias.

Tim PTPN XIV mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dan memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat segera diselesaikan.

Sementara itu, di Nine Way Warkop Sambil menikmati secangkir kopi racikan Nine Way Warkop yang menggugah selera, tim monitoring dan Adam mengobrol santai mengenai kondisi kafe dan kerja sama mereka.

Dalam suasana santai tersebut, tim PTPN XIV dan Adam saling bertukar informasi mengenai peran dan manfaat aset yang mereka kelola.

Tim monitoring memberikan apresiasi atas usaha Adam dalam mengembangkan bisnisnya, sementara Adam berterima kasih atas kunjungan dan dukungan yang diberikan oleh PTPN XIV.

Kunjungan monitoring ini tidak hanya menjadi momen untuk memastikan kondisi aset yang dikelola, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara PTPN XIV dengan mitra mereka.

Dengan menjalin kolaborasi yang erat, diharapkan aset-aset tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.(adv\reskyamaliah).