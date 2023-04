Belajar Pada Obama Versus Romney Dalam Pemilu Amerika Serikat

Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf Tenaga Pengajar FEB Unhas/ Ketua KPPU RI Tahun 2015 - 2018

TRIBUN-TIMUR.COM - Hiruk pikuk pencalonan presiden dan wakil presidenRepublik Indonesia periode 2024 – 2029 sudah dimulai.

Terdapat 3 calon presiden yang mewarnai ruang publik, yaitu Anies, Prabowo dan Ganjar.

Harapannya, ketiganya menawarkan gagasan besar untuk menjawab permasalahan paling fundamental bangsa Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Sejalan dengan itu, ada baiknya berkaca pada pemilu presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2012 sebagai salah satu pemilu paling menarik dalam sejarah AS.

Pemilu tersebut diikuti oleh dua calon, yaitu Barack Obama dari Partai Demokrat dan Mitt Romney dari Partai Republik.

Masyarakat AS terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung Obama versus Romney.

Pembelahan politik antara pendukung Obama versus Romney tidak menyebabkan chaosdi tengah masyarakat AS.

Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pasangan calon mengedepankan kontetstasi gagasan.

Dimana kedua kandidat mengusung gagasan dan pendekatan berbeda berkaitan dengan isu ekonomi, politik, HAM, dan seterusnya.

Pemilu tersebut akhirnya dimenangkan Obama seperti yang saat itu tayang secara livedi televisi CNN, menyebutkan “Obama re-elected for the second term”.

Kemenangan Obama terasa spesial bukan karena pesona figurnya, tetapi karena standing position-nya jelas dalam membawa AS keluar dari permasalahan ekonomi terparah sejak great depression tahun 1930-an.

Politik Gagasan

Kemenangan Obama adalah kemenangan visi, prinsip-prinsip dan gagasan dasar tentang AS masa depan.