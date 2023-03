Phinisi Hospitality Tawarkan Paket Buka Puasa All You Can Eat Saat Ramadan, Mulai Rp98 Ribu

Phinisi Hospitality siap menyambut bulan Ramadhan. The Rinra Makassar, Claro Makassar, Claro Kendari, Dalton Makassar, Almadera Makassar serta mall Phinisi Point menyiapkan beragam event menarik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beragam promo dihadirkan Phinisi Hospitality menyambut bulan Ramadan.

Phinisi Hospitality menaungi The Rinra, Claro Makassar, Claro Kendari, Dalton Makassar, Almadera Makassar serta Mall Phinisi Point.

Beragam harga spesial menarik menanti warga Makassar.

Di hotel Claro Makassar, ada dua paket buka puasa All you can eat.

Pertama, WattunamiBukber di Legends Claro Makassar yang dibanderol Rp 145.500/pax

Kemudian ada BBQ All you can eat di Sky Lounge dengan harga Rp 198.000/pax.

Berkah ramadhan room package harga spesial diangka Rp 595.000.

"Kita juga ada meeting package ini kalau ada tamu mau buka puasa privat itu seharga Rp6,5 Juta per 50 pax. Misalkan ruang makan privat tapi makannya mau auce itu tambah 35 ribu per orang di Claro," ujar Marketing Communication Claro Makassar, Ricwan Wahyudi, Rabu (8/3/2023).

Tingkat Okupansi hunian kamar ditarget mencapai 70 persen.

"Kita bilangnya special rate itu claro 595. Okupansi meeting room itu sampai 80 persen. Sifatnya prasmanan buffet," lanjutnya.

Kemudian di Dalton Makassar, Kampung Ramadhan Buffet diharga Rp 98.000/pax.

Untuk pembelian 10 pax bisa mendapat 1 paket gratis lagi.

Meeting Package Dalton Makassar diharga Rp 105.000/pax dengan minimal 30 pax

Sedangkan harga kamar diangka Rp 425.000/malam.