Make Over Meriahkan Luxury of Love at Cafe The Icon

Cafe dengan konsep pantai yang diberi nama “Beach Lounge and Cafe THE ICON” menghadirkan program dinner spesial Hari Kasih Sayang atau Valentine 2023 bertajuk luxury of love at cafe the icondi kluster Sunset Quay kawasan Center Point of Indonesia (CPI) pada Selasa (14/2).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Cafe dengan konsep pantai yang diberi nama “Beach Lounge and Cafe THE ICON” menghadirkan program dinner spesial Hari Kasih Sayang atau Valentine 2023.

Dinner ataupun makan malam bertajuk luxury of love at cafe the icon dilaksanakan di cafe the Icon yang terletak di kluster Sunset Quay kawasan Center Point of Indonesia (CPI) pada Selasa (14/2).

Cafe dengan konsep pantai yang diberi nama “Beach Lounge and Cafe THE ICON” menghadirkan program dinner spesial Hari Kasih Sayang atau Valentine 2023 bertajuk luxury of love at cafe the icondi kluster Sunset Quay kawasan Center Point of Indonesia (CPI) pada Selasa (14/2). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Cafe dengan pemandangan sunset pantai losari ini menawarkan set menu untuk dapat dinikmati 2 orang atau berpasangan serta dekorasi yang romantis.

Kegiatan ini turut disupport oleh brand kosmetik ternama, Make Over.

Make Over memberikan promo yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.