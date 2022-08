Menguak Fenomena Pemuda Tidak Produktif

Oleh: Darma Endrawati

Fungsional Statistisi BPS Prov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Membahas kaum muda sejatinya membahas kualitas bangsa di masa depan.

Dalam tulisan ini pemuda dibatasi pada rentang usia 15-24 tahun, dengan asumsi merekalah yang dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan memegang kendali perubahan.

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, pemuda usia 15-24 tahun di Sulawesi Selatan berjumlah 1,62 juta atau setara dengan 8,2 persen dari total penduduk.

Fenomena kualitas pendidikan dan pengangguran menjadi isu utama pada kelompok usia ini.

Dari sisi pendidikan, berdasarkan data Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa 26,7 persen penduduk usia 15-24 tahun di Sulawesi Selatan berstatus tidak bersekolah.

Pada lokus yang sama, penggangguran pada rentang usia 15-24 tahun paling tinggi yaitu 18,23 persen (Sakernas Februari 2021).

Selama ini tingkat pengangguran sering dijadikan ukuran produktifitas pemuda.

Namun di masa sekarang bauran permasalahan pendidikan dan pengangguran memunculkan permasalahan yaitu pemuda tidak produktif atau dalam bahasa ketenagakerjaan dikategorikan NEET (Not in Education, Employment and Training).

ILO (International Labour Organization) mendefinisikan pemuda tidak produktif (NEET) adalah pemuda usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam masa pendidikan atau pelatihan.