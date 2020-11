Merayakan Thanksgiving di Amerika

Oleh: Mursidin, Mahasiswa S2 Jurusan Manajemen Perhotelan dan Pariwisata di University of

Saya Mursidin, Peserta beasiswa Fulbright Master’s Degree asal Polewali Mandar.

Alhamdulillah, di tahun 2019 saya menjadi satu satunya wakil Sulawesi peraih Beasiswa

Fulbright Master’s Degree di Amerika Serikat dengan Jurusan Master of Hospitality and Tourism

Management di University of New Orleans (UNO), Negara bagian Louisiana, AS.

Setelah tinggal selama 1,5 tahun di New Orleans, untuk pertama kalinya ikut dalam perayaan

Thanksgiving dengan keluarga setempat.

Tahun lalu saya hanya memanfaatkan hari libur Thanksgiving bersama rekan-rekan mahasiswa internasional lainnya di University of New Orleans, tempat saya menimba ilmu.

Beberapa hari sebelumnya mendapatkan undangan dari ‘Bapak kos’ dan keluarganya

untuk merayakan Thanksgiving tanggal 26 November.

Sejarah Perayaan thanksgiving yang sudah berlangsung sejak abad XVI ini mempunyai banyak versi kapan dan kenapa perayaan ini dimulai, salah satu versi sejarahnya ialah saat sebuah kapal dari Inggris di tahun 1620 yang mengangkut sekitar 100 penumpang yang berhijrah untuk mencari penghidupan yang lebih baik mendarat di Amerika.

Di musim panen pertama mereka bertani, mereka merayakan hasil panen bersama penduduk lokal.

Beberapa puluh tahun selanjutnya, hari Thanksgiving terus dirayakan dan menjadi tradisi sebagai ungkapan rasa syukur.

Saat ini Thanksgiving identik dengan tradisi pulang kampung untuk berkumpul bersama

keluarga dengan hidangan ayam kalkun jumbo, disertai dengan pumpkin pie sebagai makanan.