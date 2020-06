Inisiatif Super City

Oleh: Muh. Zulkifli Mochtar

Doktor alumni Jepang asal Makassar. Bermukim di Tokyo

Life may never get back to normal. Begitu menurut Dr. A. Fauci, pakar imunologi terkemuka dunia asal Amerika.

Ini diyakini juga oleh Juru Bicara Covid-19 RI Achmad Yurianto bahwa masyarakat tidak bisa kembali ke kondisi normal seperti sebelum adanya pandemik.

Masyarakat harus membuat paradigma baru dan siap hidup normal dengan cara yang baru.

Mari berkeyakinan, yang dianggap ‘new normal’ saat ini siap bermetaforsi menjadi ‘normal’ ke depannya.

Dalam artian, wajah dunia memang harus berubah setelah munculnya pandemik. Dalam berbagai perspektif.

Dari sekian banyak: bidang artificial intelligent, teknologi komunikasi dan inovasi IT akan makin dominan.

Masyarakat sudah melihat betapa praktisnya teleworking, wawancara online, webinar seminar dan banyak lagi.

Minggu lalu saya ikut sebuah webinar tentang Mobility Management.

Menurut penyelenggara cuma butuh dua minggu untuk persiapan. Padahal tahun sebelumnya butuh 3-4 bulan.