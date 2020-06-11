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Penjelasan Resmi Gubernur Apa Penyebab Pasien Corona Sulsel Melonjak, Kenapa Makassar Disalahkan?
Cek Perkembangan Terbaru Corona Sulsel Kamis Hari Ini dan penjelasan resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kenapa Covid-19 melonjak
Cek Update Corona Sulsel Kamis Hari Ini dan penjelasan resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan dr Ichsan kenapa Covid-19 melonjak di provinsi ini
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angka pasien positif Corona / Covid-19 di Sulawesi Selatan tiga hari terakhir melonjak drastis.
Bahkan tiga hari berturut-turut mencetak rekor tertinggi hingga Rabu (10/6/2020).
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Rekor tertinggi sejak Covid-19 mewabah di Sulsel adalah penambahan 189 kasus pada Rabu kemarin.
Angka penambahan Sulsel bahkan melebihi DKI Jakarta
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Berikut penjelasan resmi dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah selaku Ketua Tim Gugus Covid-19 Sulsel dan dr Ichsan selaku Jubir Tim Gugus.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kembali merilis data tambahan pasien Covid-19 di 34 provinsi di Indonesia, tak terkecuali Sulawesi Selatan.
Pada Rabu (10/6/2020) pasien Covid-19 tambah 189 pasien di Sulsel.
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