Update Corona Sulsel

Penjelasan Resmi Gubernur Apa Penyebab Pasien Corona Sulsel Melonjak, Kenapa Makassar Disalahkan?

Cek Perkembangan Terbaru Corona Sulsel Kamis Hari Ini dan penjelasan resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kenapa Covid-19 melonjak

zoom-inlihat foto Penjelasan Resmi Gubernur Apa Penyebab Pasien Corona Sulsel Melonjak, Kenapa Makassar Disalahkan?
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Pasien Covid-19 Meninggal - Cek Perkembangan Terbaru Corona Sulsel Hari Ini dan penjelasan resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kenapa Covid-19 melonjak di daerah ini 

Cek Update Corona Sulsel Kamis Hari Ini dan penjelasan resmi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan dr Ichsan kenapa Covid-19 melonjak di provinsi ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angka pasien positif Corona / Covid-19 di Sulawesi Selatan tiga hari terakhir melonjak drastis.

Bahkan tiga hari berturut-turut mencetak rekor tertinggi hingga Rabu (10/6/2020).

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Rekor tertinggi sejak Covid-19 mewabah di Sulsel adalah penambahan 189 kasus pada Rabu kemarin.

Angka penambahan Sulsel bahkan melebihi DKI Jakarta

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Berikut penjelasan resmi dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah selaku Ketua Tim Gugus Covid-19 Sulsel dan dr Ichsan selaku Jubir Tim Gugus.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) kembali merilis data tambahan pasien Covid-19 di 34 provinsi di Indonesia, tak terkecuali Sulawesi Selatan.

Pada Rabu (10/6/2020) pasien Covid-19 tambah 189 pasien di Sulsel.

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Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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