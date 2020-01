Ini Motif Sopir Angkot Bunuh Siswi SMA & Membuangnya di Jembatan Air Merah, Alasan Lepas Baju Korban

TRIBUN-TIMUR.COM - Motif pembunuhan pelajar SMA warga Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang menghilang sejak 2019 akhirnya terkuak.

Pelajar SMA AS (15) ditemukan tinggal tengkorak kepala dan tulang kaki di Jembatan Air Merah, Desa Air Merah, Rejang Lebong, Bengkulu, Selasa (21/1/2020).

Kini, pelaku yang menghabisi nyawa AS telah diamankan polisi.

Pelaku merupakan sopir angkot langganan AS yakni, Yo.

Seperti dilansir dari Kompas.com, motif pembunuhan tersebut karena pelaku ingin menguasai motor milik AS.

Hal itu disampaikan langsung Kapolres Rejang Lebong, AKBP Jeki Rahmat Mustika.

Jeki menjelaskan bahwa korban dan pelaku memang saling mengenal.

Munculnya dugaan kasus pembunuhan terhadap AS berawal ketika AS ditelpon Yo untuk diminta bantuan mengantar kado untuk kawan AS.

"Korban dan pelaku ini sudah saling kenal, yaitu korban sering naik angkot pelaku sejak SMP sehingga korban menyetujui," ujarnya.