Honda Dream Cup Makassar Bakal Digelar di Sirkuit Parkir Utara Trans Mall Studio Mulai 26-27 Oktober

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR– Tingginya minat balap di Indonesia terus menjadi perhatian PT Astra Honda Motor (AHM) dengan membina pebalap muda demi nama baik bangsa.

Untuk mewadahinya, AHM bersama jaringan main dealernya yaitu Astra Motor Makassar selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah SulSelBarTra dan Ambon menggelar ajang balap Honda Dream Cup (HDC) yang kini hadir semakin seru dan kompetitif melalui banyak kelas baru.

Ajang HDC Makassar akan digelar di Sirkuit Parkir Utara Trans Mall Studio Makassar pada 26-27 Oktober 2019.

HDC 2019 melombakan 11 kelas, dengan 6 kelas yang sudah ada sebelumnya yakni Honda Sonic 150R/Supra GTR Tune Up Seeded (HDC-1), Honda Sonic 150R/Supra GTR Tune Up Pemula (HDC2), Honda Sonic 150R/Supra GTR Standar Pemula U-16 (HDC-3), juga Honda Sonic 150R/Supra GTR Tune Up Standar Pemula U-12 (HDC-4). Selain itu, masih ada kelas Honda CBR150RR Standar Seeded (HDC-5), dan Honda CBR150RR Standar Pemula (HDC-6).

Menariknya, ada 6 kelas baru yang akan semakin memeriahkan ajang balap tahunan ini dan memperlebar kesempatan para penggemar balap jenis lain yang ingin berpartisipasi. Adu supermoto misalnya, menjadikan HDC sebagai ajang yang pertama melombakan kelas ini di Indonesia di bawah payung OMR.

Kelas-kelas baru di HDC 2019 adalah Honda Supra GTR150 Standar Open main dealer/ dealer (HDC-7), Honda CRF150L Supermoto Standar Open main dealer/ dealer (HDC-8), dan Honda CRF150L Supermoto Tuneup s/d 180 cc Open (HDC-9).

Tahun ini juga mulai dilombakan kelas matik untuk menampung minat yang tinggi, yakni kelas Honda Matic Standar s/d 130cc Open (HDC-10), Honda Matic Standar s/d 130cc Wanita (HDC-11), sementara untuk putaran luar Jawa, HDC-11 adalah Honda Matic Tune up s/d 150cc Open.

Manager Marketing Astra Motor Makassar wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan para pebalap akan menguji sekaligus mengasah skill di HDC sebagai ajang yang sukses memunculkan bakat-bakat terpendam.

Keinginan Honda untuk kembali mencetak pebalap – pebalap muda berprestasi dari Sulawesi ini diharapkan dapat tercapai dari Honda Dream Cup 2019 regional Sulawesi.

Bakat-bakat pebalap Sulawesi telah menjadi sorotan khalayak tanah air bahkan sampai ke Astra Honda Motor Japan, karena prestasi Andi Gilang pebalap asal Sulawesi di ajang balap level Asia.