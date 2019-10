Tengok Pengembangan Ternak di Tasmania-Australia, Ini yang Akan Dilakukan Nurdin Abdullah

TRIBUN-TIMUR.COM, AUSTRALIA - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mendapat banyak inspirasi saat berkunjung di lokasi pengembangan ternak di Tasmania, negara bagian Australia.

Pemerintah Negara Bagian Tasmania menyiapkan lahan 54 hektare sebagai tempat untuk implementasi hasil penelitian para dosen University of Tasmania.

Lahan sebanyak itu dimiliki bersama pemerintah dan kampus dengan komposisi saham 50 persen: 50 persen.

Di lahan ini kebanyakan ditanam pakan ternak untuk mendukung sektor utama penghasilan negara bagian di Kepulauan Tasmania itu, peternakan.

Pemerintah dan masyarakat Negara Bagian Tasmania mengembangkan peternakan sapi dan domba.

Di daerah ini terdapat industri susu segar dan keju dengan bahan baku susu sapi.

Di pinggir jalan yang dilalui, kita hanya lihat hamparan rumput yang di tengah-tengahnya ada pengembalaan sapi atau domba.

Dosen peneliti University of Tasmania yang juga penanggungjawan Tasmanian Institute of Agrikulture (TIA), Doug Clark, menjelaskan semua hasil penelitian tentang pertanian dari para dosen di Universitu of Tasmania diimplementasi pada lahan 54 hektare itu.

Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah berkunjung di lokasi pengembangan ternak di Tasmania, Australia, Selasa 8 Oktober 2019 (Dokumen Nurdin Abdullah)

"Sebelum dilepas ke masyarakat umum hasil penelitian dan temuan para dosen diujicoba di kahan ini," jelasnya kepada Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah yang melakukan kunjungan kerja ke Tasmania.