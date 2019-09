Daily Makeup Tutorial dan Tips Praktis Ala MUA The Body Shop MaRI Makassar

MUA The Body Shop MaRI Makassar, Andi Tenri Riesky Tri Avianti memberikan tutorial dan tips makeup simpel, Rabu (25/9/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Gerai The Body Shop Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar menjadi salah satu alternatif berbelanja aneka produk kosmetik, skincare, perawatan tubuh hingga parfum.

Khusus kosmetik, The Body Shop memiliki berbagai jenis produk mulai dari foundation, powder, blush on, eyeshadow, eyeliner, maskara, lipstik, make up spray dan lainnya.

Bagi Anda yang masih bingung cara mengaplikasikan produk tersebut, MUA The Body Shop MaRI Makassar, Andi Tenri Riesky Tri Avianti pun memberikan tips praktisnya.

"Saya akan memberikan tips makeup simpel yang dapat digunakan sehari-hari dengan produk best seller dari The Body Shop," kata Tenri pada Wartawan Tribun Timur, Rabu (25/9/2019).

Menurutnya, jenis makeup ini cocok bagi yang ingin tampil fresh setiap saat.

"Pertama, sebagai base makeup aku pakai Fresh Nude Tinted Beauty Balm 04, produk ini paling terbaru dari The Body Shop dan dapat digunakan sehari-hari sebagai pengalas bedak," ujarnya.

Selanjutnya, kedua, gunakan Loose Powder medium atau 03 pada seluruh wajah. Hasilnya sangat bagus dan cocok untuk warna kulit orang Indonesia.

"Tips ketiga, pakai Eyeshadow Palettes sebagai produk terbaru dari The Body Shop," paparnya.

"Jika ingin makeup natural pilih warna yang agak gelap lalu poleskan pada kelopak mata, tetapi tergantung selera atau bisa sesuaikan dengan baju yang kita kenakan," tambahnya.

Untuk tips keempat, gunakan Liquid Eyeliner 01 pada mata. Kuasnya sedikit tebal cocok untuk Anda yang masih pemula.