Berikut Nama Pimpinan DPRD dari PAN di Sulsel

Berikut Nama Pimpinan DPRD dari PAN di Sulsel. PAN Sulsel telah menyerahkan surat keputusan (SK) pimpinan DPRD se-kabupaten/kota di Sulsel.

Berikut Nama Pimpinan DPRD dari PAN di Sulsel
abd azis/tribun-timur.com
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan (DPW PAN Sulsel), Ashabul Kahfi. 

Berikut Nama Pimpinan DPRD dari PAN di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan (DPW PAN Sulsel) telah menyerahkan surat keputusan (SK) pimpinan DPRD se-kabupaten/kota di Sulsel.

“Sudah ada SK-nya. Sudah diberikan kepada para pimpinan DPRD kabupaten/kota dari PAN di DPW,” tegas Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi kepada Tribun, Minggu (22/9/2019).

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, partai besutan Zulkifli Hasan itu mendapat kursi ketua di DPRD Wajo.

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Sementara di Luwu Timur, Bantaeng, Bone, Selayar, Enrekang, Luwu Utara, Maros, Takalar, dan Sinjai masing-masing wakil ketua.

“Kita mendapat kursi ketua di Wajo. Selebihnya sembilan wakil ketua,” ujar anggota DPR RI terpilih ini.

Berikut ini pimpinan DPRD dari PAN di 10 kabupaten/kota di Sulsel.

PAN
*ketua
1. Wajo: Andi Muh Alauddin Palaguna
*wakil ketua
1. Lutim: Usman Sadik
2. Bantaeng: Irianto
3. Bone: A Wahyudi Taqwa
4. Selayar: Suriyani
5. Enrekang: Zulkarnain
6. Lutra: Karemuddin
7. Maros: Chaidir Syam
8. Takalar: Erni
9. Sinjai: Mappahakkang.(*)

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Lima partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 lalu sudah menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten/kota di Sulsel.

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PAN Sulsel
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
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