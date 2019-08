Cahyani Dewi Fajja, Wakili Aryaduta Makassar di ROTY 2019 Tingkat Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Lagi, Hotel Aryaduta Makassar menorehkan prestasi.

Setelah berhasil menjadi pemenang di ajang The Best Decoration and FB Presentation se-Indonesia, Aryaduta kembali meraih prestasi baru.

Receptionist Aryaduta yang diwakili Cahyani Dewi Fajja, meraih juara satu pada Reception Of The Year (ROTY) 2019 beberapa waktu yang lalu.

ROTY 2019 merupakan gelaran Hotel Front Liner Association (HFLA) Chapter Makassar dan Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Event ini diikuti puluhan peserta se Kota Makassar.

Demikian disampaikan Cahyani Dewi Fajja, melalui rilisnya pada Tribun Timur, Kamis (1/8/2019).

"Saya sangat menikmati kompetisi ini, apalagi pada rolling play, sesuatu yang sudah dialami setiap harinya di hotel," katanya.

"Idealnya, seorang receptionis harus selalu tenang, tulus dan memberikan solusi yang tepat saat menghadapi setiap tamu, meskipun mereka komplen," lanjutnya.

Sementara General Manager Aryaduta Makassar, Erwin Arsyad, mengapresiasi kerja sama tim Aryaduta Makassar.

"Saya sangat mengapresiasi kerja keras tim Aryaduta Makassar atas prestasi yang diraih sebagai juara satu event tersebut," katanya.