Hotel Aryaduta Makassar Terbaik se-Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Aryaduta Makassar meraih prestasi terbaik dari 10 jaringannya yang tersebar di Indonesia.

Makassar juara dalam hal program dan konsep Ramadan 1440 Hijriah.

Penghargaan yang terima Hotel Aryaduta Makassar berupa piala.

Piala diterima General Manager Aryaduta Makassar Erwin Arsyad beberapa waktu lalu di Golf & Hotel Lippo Karawaci, Tangerang.

Pria 60 Tahun Setubuhi Bocah 8 Tahun di Bontotiro Bulukumba

LINK LIVE STREAMING INDOSIAR, Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Lengkap Susunan Pemain

Penghargaan diserahkan oleh Group CEO Aryaduta Xuan Wei dan President Aryaduta Group Greg Allan.

Hal itu disaksikan seluruh GM dan Direktur Marketing Aryaduta seluruh Indonesia.

Aryaduta Makassar meraih 'The best decoration and the best F&B concept' bulan ramadan tahun ini.

Konsep yang diusung Aryaduta Makassar adalah BBQ Live & Grill.

Penyajian seluruh jenis makanan yang dihidangkan dikerjakan langsung di tempat.

Hal itu membuat makanan lebih atraktif dan segar.