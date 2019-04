Cukup Unjuk Jari Bertinta, Beli Tiket 2 Gratis 1 Masuk Pantai Akkarena

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Pantai Akkarena mengajak masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rabu (17/4/2019) besok.

Mengajak warga menyalurkan hak pilihnya di momentum Pemilu 2019.

Baca: Miliki Kartu Ponta dan Nyoblos? Alfamidi Siapkan Diskon Hingga 50 Persen

Baca: Promo Pemilu & Pilpres 2019 Ini Daftar Produk Beri Diskon Dari KFC hingga Bukalapak, Caranya Gampang

Akkarena juga memberi promo khusus beli dua tiket, gratis satu tiket.

Public Relation (PR) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), Hasrul mengatakan, hanya dengan menunjukkan jari bertinta setelah menggunakan hak pilihnya sudah bisa mendapatkan promo ini.

"Mari gunakan hak pilih, say no to Golput. Habis nyoblos, yuk liburan ke Akkarena," ujar Hasrul via pesan WhatsApp, Selasa sore (16/4/2019).

Hasrul mengajak, masyarakat kota Makassar dan sekitarnya untuk merasakan suasaba Akkarena.

"Mumpung libur panjang, mari beramai-ramai ke pantai Akkarena. Promo berlaku hanya Rabu (17/4/2019) saja," katanya.

Untuk masuk ke Akkarena, Anda hanya merogoh kocek Rp 15 ribu per orang.

"Selepas Pilpres dan Pileg, kami akan menggelar Akkarena Fun Carnaval yang digelar selama 9 hari mulai (20-28/9/2019)," kata Hasrul.

Ada beberapa item acara yang digelar.