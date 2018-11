Lestarikan Budaya, Sanggar Seni Batari Ogi'e Pinrang Gelar Panggung Ekspresi

Laporan Wartawan TribunPinrang.com, Hery Syahrullah

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Sanggar Seni Batari Ogi'e menggelar panggung ekspresi di Lapangan eks Pertamina, Jl Jend Sudirman, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Minggu (11/11/2018) malam.

Kegiatan yang bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI itu mengangkat tema 'In Memories of The Spirit Bakkalolona Sawitto'.

"Ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional," kata Ketua Panitia, Andi Syamsul Bahri dalam listingnya kepada TribunPinrang.com, Senin (12/11/2018).

Ia menyebutkan, tujuan pentas seni itu adalah semata-mata untuk melsetarikan seni dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pinrang.

"Ada banyak penampilan yang disuguhkan. Dari tradisional hingga modern," ucap pria yang akrab disapa Andi Ancu ini.

Ia berharap, kegiatan semacam itu intens digelar di Pinrang, agar kebudayaan yang dimiliki tak tergerus oleh arus globalisasi.

"Oleh karennaya, pihak terkait seyogyanya senantiasa mengapresiasi kegiatan semacam ini," pungkas Andi Ancu.

