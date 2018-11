15 Dosen FTI UMI Makassar Hadiri CAFEO ke-36 di Singapura

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Salah satunya aktif mengikuti konferensi internasional.

Untuk itu, FTI UMI mengirim 15 dosen terbang ke Singapura untuk menghadiri Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-36 di Resorts World Sentosa, Senin-Rabu (12-14/11/2018).

Dilansir dari https://cafeo36.com, mereka akan bergabung bersama sekitar seribu insinyur profesional dari 30 negara peserta.

CAFEO merupakan konferensi internasional tempat bertukar pengetahuan dan menciptakan solusi dunia keinsinyuran untuk mendorong kemajuan ASEAN.

Dekan FTI UMI, Zakir Sabara juga akan menghadiri konferensi bersama dengan 13 profesional alumni PS PPI UMI sebagai penerima penghargaan gelar ASEAN Engineer (ASEAN Eng).

ASEAN Eng merupakan pengakuan keinsinyuran secara internasional.