Pemilik Akun Doni Dihujat Gegara Bandingkan Penonton Film Hanum Rais dan Ahok, Gibran Bilang Begini 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembicaraan hangat mengenai film tentang sosok Ahok dan Hanum Rais di media sosial menuai perhatian dari anak Jokowi, Gibran Rakabuming.

Seperti diketahui film tentang Ahok berjudul A Man Called Ahok dan film Hanum Rais berjudul Hanum & Rangga ini tayang bersamaan di bioskop sejak tanggal 8 November 2018.

Akan tetapi, netizen ramai membicarakan film Ahok dan Hanum Rais di media sosial.

Perbincangan hangat soal film Ahok dan Hanum Rais ini berawal dari seorang netizen pemilik akun Twitter @Donihendarto mencuitakan mengenai perbandingan jumlah penonton kedua film tersebut.

Netizen @Donihendarto ini lantas menyandingkan jumlah penonton film Ahok dan film Hanum Rais.

Dalam foto tersebut, netizen ini memberi judul foto itu dengan kalimat Faith in The City Vs A Man Called Ahok.

Kedua film ini, yakni film Ahok dan Hanum Rais dibandingkan dengan melampirkan data jumlah penonton di beberapa biskop XXI.

Dalam perbandingan tersebut, terlihat film Hanum Rais berjudul Hanum & Rangga Faith in The City banyak terdapat kursi hijaunya.

Sementara film Ahok yang berjudul A Man Called Ahok tampak lebih banyak kursi merah.

Menurut pemahaman netizen @Donihendarto, kursi merah itu berarti kursi yang masih tersedia, alias masih kosong.