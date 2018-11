Bandingkan Harga Mobil Dinas Nurdin Abdullah dan Danny Pomanto yang Terparkir di The Rinra

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir bersama pada Indonesia Economic Forum (IEF) 2018 di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Pemandangan menarik, dua mobil dinas (mobdin) yang digunakan Gubernur NA dan Wali Kota Danny terpanjang di depan lobi hotel.

Gubernur NA hadir dengan mobdin merk Toyota segmen Passenger jenis MPV medium produk New Venturer berwarna hitam dengan nomor polisi DD 1.

Sedangkan Wali Kota Danny turun dengan mobdin merk Toyota segmen MPV Luxury produk New Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi DD 1 A.

Keduanya memang bermerk sama. Namun harga produknya terbilang jauh beda.

Dari laman kallatoyota.co.id per Kamis (8/11/2018) pukul 11.15 Wita, harga New Venturer on the road (OTR) Sulsel untuk tipe terendah 2.0 Q M/T dihargai baru Rp 419 jutaan hingga tipe tertinggi 2.4 Q A/T Disel dibanderol baru Rp 479 jutaan.

Bandingkan dengan New Alphard tipe terendah 2.5 X A/T yang baru dihargai Rp 966 jutaan dan tipe tertingginya 3.5 Q A/T Rp 1,815 miliar.

Kelebihan Alphard 2.5 X A/T

Melansir showroommobil.co.id, berikut ulasan mengenai Toyota Alphard Tipe 2.5 X 2018 :