Kacau! 2 Perguruan Silat Indonesia Bentrok di Taiwan, 1 Tewas, Netizen: Jangan Pelihara Kegoblokan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kacau! Dua perguruan silat Indonesia bentrok di Taiwan.

Kejadian ini ditayangkan oleh stasiun televisi lokal Taiwan, TVBS News, pada Senin (4/9/2023).

Siaran berjudul 'The Most Powerful Indonesian Martial Arts Club Fights in Groups' menggambarkan momen menegangkan dari insiden ini.

Insiden ini juga cepat menyebar di media sosial dan mendapat beragam komentar buruk dari para netizen.

Dalam deskripsinya, video tersebut mengungkapkan bahwa konflik ini dimulai dari tantangan yang saling dilemparkan melalui media sosial.

Pertemuan mereka di stasiun kereta api akhirnya berubah menjadi bentrokan fisik dengan jumlah personel yang tidak seimbang.

Satu kelompok terdiri dari 6 orang, sementara kelompok lainnya memiliki 23 anggota.

Akibat bentrokan antar 2 perguruan silat Indonesia di Taiwan, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) Taiwan meninggal dunia.

Sementara WNI lainnya dikabarkan kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Korban tewas diketahui bernama Zainal Fanani.

Ia merupakan warga Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Ia meninggal dunia setelah terlibat bentrok antar perguruan silat di sebuah stasiun di Taiwan.

Kades Karanggandu, Umtingah membenarkan ada seorang warganya yang menjadi korban tawuran antar perguruan silat di Taiwan.

"Benar ada, (informasinya) juga sudah sampai keluarga, rumah duka juga sudah mengadakan tahlilan untuk almarhum," kata Umtingah dikutip Surya.co.id, Selasa (5/9/2023).