Duduk Perkara Bentrok 2 Perguruan Silat di Taiwan, Berawal dari Saling Tantang di Media Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah duduk perkara dua perguruan silat Indonesia terlibat bentrok di Taiwan.

Sebuah insiden pertikaian antara dua perguruan silat Indonesia yang terdiri dari anggota pekerja migran di Taiwan telah menjadi perbincangan hangat.

Kejadian ini terekam dan ditayangkan oleh stasiun televisi lokal Taiwan, TVBS News, pada Senin (4/9/2023).

Siaran berjudul 'The Most Powerful Indonesian Martial Arts Club Fights in Groups' menggambarkan momen menegangkan dari insiden ini.

Dalam deskripsinya, video tersebut mengungkapkan bahwa konflik ini dimulai dari tantangan yang saling dilemparkan melalui media sosial.

Pertemuan mereka di stasiun kereta api akhirnya berubah menjadi bentrokan fisik dengan jumlah personel yang tidak seimbang.

Satu kelompok terdiri dari 6 orang, sementara kelompok lainnya memiliki 23 anggota.

Lantas, bagaimana kronologi atau duduk perkara bentrokan itu?

Berdasarkan informasi awal yang didapatkan polisi, dua kelompok perguruan silat tersebut terlibat perselisihan.

Adapun, perselisihan itu terkait pelatihan pencak silat.

Setelah itu, kedua kelompok pun melakukan pertemuan.

Sayang, kondisi kemudian memanas hingga terjadi bentrokan.

Baca juga: Identitas WNI Korban Tewas dalam Bentrok 2 Perguruan Silat di Taiwan, 1 Kritis, Saudara Kembar?

Dilansir dari Kompas.com, polisi menyita sejumlah senjata di TKP antara lain pisau, parang, pedang, nunchaku, obeng, arit, tongkat, dan barang-barang lainnya.

Setelah pencarian diperluas, dalam waktu kurang dari 16 jam tersangka utama pembunuhan berusia 24 tahun asal Indonesia ditangkap di Kota Taichung.