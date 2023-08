Akademisi The University of Canberra Owen Main Podger: Kampanye Berkualitas Penting Majukan Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) melanjutkan rangkaian acara Ruang Publik dengan edisi ke-23 yang membahas topik "Demokrasi Gagasan vs Demokrasi Pengkultusan: Mencari Sistem Kampanye yang Ideal", Jumat, 18 Agustus 2023.

Dalam acara ini, LSKP mengundang sejumlah narasumber untuk berdiskusi mengenai permasalahan kampanye dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Narasumber yang terlibat dalam diskusi ini meliputi Prof Owen Main Podger, seorang akademisi dari Institute for Governance and Policy Analysis, The University of Canberra.

Selain itu, juga hadir Hasruddin Husain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Khoirunnisa Nur Agustyati dari Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta M Kafrawy Saenong seorang Peneliti dari LSKP yang memandu jalannya diskusi.

Diskusi dimulai dengan Khoirunnisa dari Perludem membahas problematika skema kampanye di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses bagi peserta pemilu.

Dia juga membahas tentang peruntukan dana negara kepada partai politik (Parpol) bukan untuk kampanye, melainkan untuk pendidikan politik.

Namun, banyak masalah yang muncul, seperti politik uang dan hoaks.

Khoirunnisa mengungkapkan perlunya kampanye yang jujur, terbuka, dan dialogis, serta transparansi dana kampanye.

Selanjutnya, pembahasan dinamis terjadi mengenai revisi pembatasan kampanye di tempat-tempat tertentu seperti tempat ibadah dan sekolah.

Hasruddin dari KPU Sulawesi Selatan menyatakan bahwa upaya sosialisasi tentang pembatasan dana kampanye belum maksimal.

Dia menegaskan perlunya partisipasi masyarakat sipil untuk membangun kesepahaman dan pengawasan bersama.

Hasruddin juga membahas tentang langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam sosialisasi, pemantauan, dan penindakan.

Prof Owen Main Podger memperkaya diskusi dengan mengulas tentang pentingnya kampanye yang berkualitas dalam memajukan suatu daerah.

Ia menyoroti perlunya kampanye yang berfokus pada isu-isu penting dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta melibatkan berbagai stakeholder.