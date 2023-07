Harga BBM Hari Ini 25 Juli 2023 di SPBU Pertamina, Bandingkan Harga Pertamax Green 95 BBM Terbaru

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini update harga BBM hari ini di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia Selasa 25 Juli 2023.

Harga BBM meliputi pertalite, pertamax, pertamax turbo, Dexlite, dan BBM terbaru Pertamax Green 95.

Seperti diketahui Pertamina membuka data penyesuaian harga BBM secara transparan dan terbuka kepada publik.

Di akhir Juli ini masyarakat masih bisa menikmati sejumlah BBM nonsubsidi yang turun harga.

Untuk harga pertalite dan solar masih konsisten, harga Pertalite tetap berada di angka Rp 10.000 per liter, sementara Solar Rp 6.800 per liter.

Sementara untuk harga BBM nonsubsidi pada Juli mengalami perubahan harga.

Khusus untuk harga BBM terbaru yang dirilis Pertamina, Pertamax Green 95 dipatok Rp 13.500 per liter.

Pertamax Green 95 merupakan BBM yang dicampur bioetanol dengan kadar 5 persen.

Untuk sementara, Pertamax Green 95 baru tersedia di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya.

Dilansir dari laman resmi Pertamina, berikut ini update harga BBM hari ini di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia Selasa 25 Juli 2023:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 12.500 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.000 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.150 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.550 per liter

2. Provinsi Sumatera Utara

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 12.550 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.350 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.400 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter

3. Provinsi Sumatera Barat

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 12.550 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.350 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.400 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter

4. Provinsi Riau

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 13.100 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.700 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.650 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.750 per liter