Ospek Mahasiswa Baru di Luar Kampus, Pentingkah? Penjelasan Wakil Dekan III FKIK Unismuh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah (Unismuh), dr Asdar, memaparkan tujuan ospek yang digelar di luar kampus.

Ospek bertemakan 'Achieve the Skills of A Leadership of Training (Achilles)' itu menjadi sorotan lantaran terdapat tiga mahasiswa baru yang dilarikan ke rumah sakit.

Satu dari ketiganya yang bernama Muhammad Fathan diakui dr Asdar mendapatkan tindakan kekerasan oleh oknum seniornya.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas insiden kekerasan itu.

Terlepas dari insiden itu, tujuan kegiatan itu digelar di luar kampus sebagai bentuk pembinaan kepribadian mahasiswa baru.

Sengaja digelar di luar kampus karena ada beragam permainan outbound yang akan mengisi acara itu.

"Tujuannya, pertama leadership, kepemimpinan publik speaking, komunikasi efektif dan itu sangat diperlukan oleh dokter," kata dr Asdar saat ditemui Tribun-Timur.com di Kampus Unismuh, Senin (26/6/2023) malam.

Materi terkait kepemimpinan amatlah penting bagi seorang calon dokter.

"Karena ilmu kedokteran itu cuma 50 persen. Tapi komunikasi kepastian itu yang diperlukan dan itu terus dilatih dalam acara acara tersebut," ujarnya.

Atas insiden yang terjadi, ia menegaskan akan tetap melakukan investasi mendalam ihwal pemukulan mahasiswa baru itu.

"Tentu harus ada proses interogasi, investigasi yang mendalam dan objektif," jelasnya.

Hanya satu Korban Kekerasan

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unismuh Makassar menegaskan hanya satu mahasiswa baru yang menjadi korban kekerasan saat ospek di Aula Raider 700, Sabtu (24/6/2023).

Dari tiga mahasiswa baru yang dilarikan ke rumah sakit, hanya Muhammad Fathan yang mengalami insiden kekerasan oleh oknum seniornya.