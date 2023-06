FK Unismuh Jelaskan Kronologi Mahasiswa Baru Alami Kekerasan saat Ospek

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kronologi seorang mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yang diduga menjadi korban kekerasan senior.

Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh, dr Asdar, menjelaskan kegiatan itu berlangsung di Aula Markas Raider 700.

Kegiatan itu kata Asdar, dibuka pada Kamis, 22 Juni 2023, namun pemberian materi baru dimulai pada Jumat, 23 Juni 2023.

"Pada Sabtu sore, salah seorang peserta (Fathan) yang mengeluh sakit dan diberikan penanganan pertama oleh tim medis kami," kata dr Asdar ditemui di Unismuh, Senin (26/6/2023) malam.

Fathan lanjut Asdar, kemudian diantar oleh panitia ke RS Unhas untuk mendapatkan perawatan medis.

"Dan di rumah sakit tersebut, peserta (Fathan) mengaku telah dipukul oleh oknum senior, sekitar pukul 00.20 pada Sabtu dini hari," ujarnya.

Selain itu, dua mahasiswa lainnya Muh Rafli dan Iksan ke rumah sakit yang sama.

Namun, ditegaskan Asdar, Muh Rafli dan Iksan tidak menjadi korban kekerasan.

Melainkan hanya mengalami keluhan sakit saat proses orientasi yang disebut "Achieve the Skills of A Leadership of Training" (Achilles).

Mahasiswa yang mengalami insiden tersebut telah menjalani observasi dan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

"Saat ini, berdasarkan hasil pemeriksaan USG dan CT Scan, kondisi Fathan kata dia, dalam keadaan baik," ungkapnya.

"Selain itu, dua mahasiswa lainnya juga dinyatakan dalam kondisi sehat dan dipastikan tidak seperti di berita yang beredar," bebernya.

Dipindahkan ke RS BhayangkaraÂ

Muhammad Fathan, satu dari tiga mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar yang diduga menjadi korban kekerasan dipindahkan dari Rumah Sakit Unhas.