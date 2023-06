The Power of Emak-emak dari Kitakyushu

Oleh:

Djusdil Akrim

Invited Speaker ICRC 3rd , Praktisi Industri dan KPS Teknik Lingkungan Universitas Bosowa

dan

Sekar Bati

Peserta Workshop ICRC 3rd , Penulis Buku “Bulli-Bulli Menggapai Mimpi”, Pustakawan SDN 191 Inpres Batunapara, Maros



TRIBUN-TIMUR.COM - Kami berdua (saya dengan istri) beruntung tiba lebih awal sebelum acara pelaksaanaan conference. Sehingga bisa mengeksplore Kota Kitakyushu lebih detail. Rupanya kota di Utara Pulau Kyushu menyimpan sejarah panjang, terkait peristiwa Perang Dunia ke II yang silam. Bahkan kota ini menjadi target utama untuk dilumpuhkan.

Sebagai lokasi pengeboman Tentara Sekutu untuk mengakhiri konflik perang dunia. Selain tentunya Hiroshima dan Nagasaki.

Apa pasal? Ternyata Kitakyushu adalah Pabrik Peleburan Besi pertama di Jepang. Sudah barang tentu perannya semasa perang dunia sangat dominan. Sebagai pemasok bahan baku amunisi, arteleri dan mesin perang.

Saat ini bangunan itu masih berdiri kokoh berupa menara Pre-Heater bertuliskan Tahun 1901. Populer dengan nama Higashida Blast Furnace Memorial Square. Monumen yang terlatak di distrik Yahata menjadi saksi bisu lolos dari maut. Konon langit Kitakyushu gelap gulita oleh asap hitam akibat polusi yang melewati ambang batas. Sehingga tidak bisa menjadi sasaran tembak lalu terhindar dari pengeboman.

Hari ini situs sejarah itu tetap menjadi saksi. Hasil upaya pemulihan lingkungan kronis efek industrialisasi selama 65 tahun. Kemudian berjuang selama 30 tahun, diawali oleh gerakan perjuangan Ibu-Ibu, yang sudah gemas dan menolak kapitalisme yang merusak lingkungan.

Hasilnya berbuah manis setelah tiga dekade the power of “emak-emak” didukung pemerintah kota serta kemauan warga dan pelaku industri untuk mau berubah. Akhirnya kota ini dinobatkan sebagai salah satu kota terbersih di Dunia versi Unesco.

The host of University of Kitakyushu

Even ini merupakan agenda pertemuan lingkungan yang digagas oleh Universitas Kitakyushu. Dengan mengusung kerjasama riset (research collabooration) yang melibatkan stake holders baik dari dalam maupun peserta manca negara.

ICRC dibuka secara resmi Vice President The University of Kitakyushu, Prof. Kazuya UEZU, Ph.D (Eng.) semacam Wakil Rektor. Selanjutnya keynote speaker oleh Head of Research Center for Urban Energy Management, Prof. Toru MATSUMOTO, Ph.D (Eng.) selaku tuan rumah. Dengan menunjuk Indriyani Rachman, Ph.D. dari University of Kitakyushu sebagai Ketua Conference, salah seorang diaspora Indonesia yang sudah menetap 20 tahun lebih di Negeri Sakura.

Keberadaan Research Center tersebut yang lebih familiar dengan nama Lab. Matsumoto menjadi salah satu ikon kampus. Dengan membina mahasiswa S2 dan S3 dari luar negeri seperti Indonesia, Nepal dan China. Peserta conference begitu respect dengan keberhasilan institusi perguruan tinggi ini dalam mengawal proyek rehabilitasi lingkungan secara konsisten. Dari situasi yang amat parah (ada kasus Minimata) sebagai efek dari industrilisasi kemudian berubah kembali pada kondisi alami seperti sedia kala.