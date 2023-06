Raih Akreditasi Unggul, Fasilitas dan Keunggulan FK UMI Bakal Dipamerkan di Get To Know 2023

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) dr Nasruddin AM dan rombongan berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (20/6/2023). Kunjungan dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan akreditasi terbaru FK UMI yang diraih pada Mei 2023.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) dr Nasruddin berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (20/6/2023).

Kunjungannya ditemani Wakil Dekan I FK UMI dr Syamsu Rijal dan Wakil Dekan IV dr Rachmat Faisal Syamsu.

Hadir pula mahasiswa FK UMI, Ahmad Fikrul Mujaddid, Revanza Royhan Dany Syahputra, Rezki Nabila Syahrani, serta Presiden BEM FK UMI Haryadi Rahman.

Rombongan diterima langsung Wakil Pemimpin Redaksi I Tribun Timur, Ronald Ngantung.

Dokter Nasruddin mengatakan kunjungannya dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan akreditasi terbaru FK UMI yang diraih pada Mei 2023.

"Kita ingin terus menjalin tali silaturahmi bersama Tribun Timur," katanya.

Saat ini FK UMI telah meraih akreditasi Unggul.

"Untuk di luar pulau Jawa, fakultas kita termasuk yang pertama meraih akreditasi Unggul ini dan FK UMI dalam waktu dekat ini akan membuka prodi spesialis," katanya.

Selain itu, FK UMI juga akan menggelar event bertajuk Get To Know 2023.

Kegiatan ini mengajak masyarakat luas untuk lebih mengenal FK UMI.

Haryadi Rahman mengatakan kegiatan ini menargetkan calon mahasiswa baru atau siswa SMA/MA yang baru lulus dengan memperkenalkan fasilitas dan keunggulan yang dimiliki FK UMI.

"Narasumber yang kita hadirkan adalah orang-orang terpilih di FK UMI dengan berbagai prestasi yang telah diraih serta pengalaman luas hingga beasiswa tingkat nasional hingga internasional," katanya.

Setelah sharing, peserta akan diajak melihat langsung fasilitas di FK UMI.

Adapun rangkaian acara diisi dengan Medical Student Expo dan Penjaringan Jalur Mitra Sekolah yang dimulai pada 23-24 Juni 2023 di Auditorium Teleconference Lt.5 FK UMI dan via Zoom Meeting.

"Nantinya ada golden tiket untuk masuk umi bagi peserta terbaik dan terpilih serta berbagai hadiah menarik lainnya," katanya.

