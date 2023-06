Pikataka Fest Hadirkan Aneka Keseruan di Poltekpar Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata Makassar menyelenggarakan Pikataka Fest 2023, di Lapangan Amanagappa, 16 - 17 Juni 2023. Pikataka Fest 2023 yang mengusung tema Act Your Skill and Explore the Art of Creativity ini menawarkan keseruan baru bagi para pengunjung.

Penyelenggaraan Pikataka Fest 2023 ini dikelola oleh mahasiswa Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara (PKA) yang berkolaborasi dengan Program Studi Tata Hidang (TAH) dan Program Studi Divisi Kamar (DIK).

Sebagai event festival, Pikataka Fest 2023 memiliki serangkaian aktivitas yang diharapkan memberikan keseruan serta hiburan bagi pengunjung yang datang. Beberapa aktivitas yang akan dihadirkan pada kegiatan ini adalah pameran UMKM, lomba-lomba, pagelaran seni budaya, talkshow dan penampilan beberapa musisi lokal Kota Makassar.

Salah satu sponsor kegiatan, OMG hadir memeriahkan acara dengan memberikan edukasi skincare, dan tips penggunaan makeup simple.