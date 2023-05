Sosok Andi Annisa Diisukan Jadi Perempuan Selingkuhan Fandy Christian, Buka-bukaan Dahlia Poland

TRIBUN-TIMUR.COM -- Artis FTV Andi Annisa kini diterpa isu tak sedap.

Perempuan kelahiran 10 Agustus 1994 itu diterpa isu dugaan perselingkuhan.

Nama Artis FTV Andi Annisa dikait-kaitkan dengan kawan aktingnya sesama aktor Fandy Christian.

Warganet alias netizen pun kini dibuat geger dengan isu dugaan perselingkuhan tersebut.

Andi Annisa dan Fandy Christian adalah kawan main dalamm sebuah sinetron.

Judulnya Jangan Bercerai Bunda.

Andi Annisa diketahui merupakan lawan main Fandy Christian di Sinetron Jangan Bercerai Bunda.

Kabar tersebut bahkan dibongkar sendiri oleh istri Fandy Christian, Dahlia Poland melalui Instagram.

Dahlia Poland menyindir Andi Annisa, sosok wanita yang diduga selingkuh dengan Fandy Christian.

Sebelumnya Dahlia Poland mengunggah tangkapan layar berisi chat mesra yang tampaknya merupakan obrolan Fandy Christian dan Andi Annisa.

Selain itu, Dahlia Poland juga menyebut Andi Annisa terlalu mendalami perannya di sinetron hingga terbawa perasaan ke dunia nyata.

"Do good and good will come to you ceunah,"

"Mendalami peran mungkin," tulis Dahlia Poland.

Ibu tiga anak itu juga membeberkan jika Andi Annisa memiliki panggilan spesial untuk Fandy Christian.