Sosok Andi Annisa Gadis Cantik Diduga Selingkuh Fandy Christian, Finalis Miss Indonesia Asal Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Andi Annisa sosok wanita cantik yang disebut orang ketiga dalam rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian.

Percakapan Andi Annisa dan Fandi heboh saat Dahlia Poland memperlihatkan percakapan mesra antara suaminya dan wanita tersebut,

Percakapan Fandy Christian dan Andi Annisa, yang kemudian memicu isu perselingkuhan.

Kehidupan rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian menjadi sorotan publik, terutama di media sosial.

Dalam sebuah unggahan, Dahlia Poland secara tiba-tiba membagikan chat mesra yang diduga sebagai bukti perselingkuhan Fandy dengan seorang perempuan lain.

Nama pesinetron Andi Annisa ikut terseret dalam masalah ini, karena Dahlia Poland tidak ragu untuk menandai akun Andi di Instagram Story miliknya.

"Dukungan untukmu @andiannsyah," tulis Dahlia Poland dalam Instagram Story-nya, seperti yang dikutip oleh Tribunnews pada Minggu (14/5/2023).

Dahlia Poland secara gamblang mengunggah chat yang diduga antara Fandy dengan Andi Annisa.

Pantauan Tribunnews.com terlihat beberapa kalimat mesra antara Fandy dengan perempuan yang diduga adalah Andi Annisa.

Bahkan panggilan 'my weekdays' dari perempuan tersebut untuk Fandy jadi bahan olok-olokan Dahlia di unggahannya.

"My weekdays ceunah, soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tutur Dahlia.

Pasangan artis Dahlia Poland dan Fandy Christian. (Instagram)

Nama Andi Annisa semakin santer karena Dahlia menyindir quotes yang ada di bio Instagram Andi Annisa.

Tak hanya itu, Andi Annisa yang satu project sinetron dengan Fandy dan berperan sebagai selingkuhan, disebut Dahlia sangat mendalami peran.

"Do good and good will come to you ceunah," ungkapnya.