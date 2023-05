Ario Bunama, Perancang Khusus Nasional Kostum Putri Indonesia Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nama Ario Bunama jadi perbincangan saat ini.

Pasalnya, seniman berbakat asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menjadi perancang khusus untuk Naional Costume (Natcos) untuk Tita Kamila.

Tita Kamila sendiri merupakan sang Puteri Indonesia Sulsel yang sedang berkompetisi di tingkat nasional.

Rioriobon sapaan akrab untuk Ario, mengaku jika tema yang diangkat dalam pertunjukan karya seni untuk Puteri Indonesia Sulsel kali ini adalah The Exotica of The Masamba Flower.

"Idenya muncul ketika klien saya meminta dengan tema bunga Masamba, karena Puteri Indonesia Sulsel ini merupakan Puteri yang berasal dari Masamba. Jadi saya melakukan riset dan membaca beberapa literasi terhadap bunga Masamba ini kemudian saya tuangkan ke dalam sketsa dan saya wujudkan dalam bentuk kostum," kata Rio, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/5/2023).

Membuat kostum karnaval bagi pria asal Belopa Kabupaten Luwu ini bukanlah perkara mudah.

Selain membutuhkan tenaga yang lebih juga butuh kreatifitas yang kuat untuk menyelesaikan satu kostum karnaval.

Hal menantang bagi Rio ketika dirinya harus menyelesaikan naional kostum Tita Kamila untuk Puteri Indonesia adalah merangkai bunga sintetis agar terlihat sama dengan bunga asli sebagaimana bunga masamba itu sendiri.

"Tantangannya di sini ya harus membuat bunga yang betul-betul bunga Masamba yang sesuai dengan aslinya," tuturnya.

Butuh satu pekan kata Rio untuk menyelesaikan nasional kostum Bunga Masamba ini.

"Kostum ini terinspirasi dari Bunga Masamba yang mulai langka dan tumbuh melagenda di daerah tana Luwu, Sulawesi Selatan," sebutnya.

Kostum Bunga Masamba karya Rioriobon ini akan ditampilkan dua kali yakni pada Traditional Costume Puteri Indonesia 2023 di Dome Senaya Park, Jakarta, Minggu (14/5/2024) pukul 17:00 WIB.

Kostum juga akan ditampilkan pada malam Grand Final Puteri Indonesia 2023 tanggal 19 Mei mendatang.

Diketahui, Rio menggeluti dunia fashion designer khusus karnaval sejak 2011 lalu.