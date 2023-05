Dispar Makassar Bareng PHRI, Asita dan F8 Direct Sale ke Ambon, Target Transaksi Rp 2 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pariwisata Makassar berkolaborasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) akan direct sale di Ambon, Maluku, Kamis (11/5/2023).

Direct Sale ini juga menggandeng F8 sebagai event nasional yang akan digelar di Makassar.

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga menyebut, direct sale ini akan memantik pergerakan pariwisata kota Daeng.

"Direct sale ke ambon mulai besok tujuannya membuat pergerakan wisatawan nusantara. Kami promosikan kekuatan hotel di Makassar," kata Anggiat Sinaga, Rabu (10/5/2023)

Anggiat menilai, Ambon menjadi tujuan tepat mempromosikan hotel di Sulsel.

Sebab, secara kultur Ambon dan Makassar sama-sama dari Kawasan Timur Indonesia.

Ia pun menjanjikan harga yang menarik bagi warga Ambon untuk berwisata di Makassar.

"Ini yang kita tawarkan ke warga ambon karena kultur dan tokoh ambon kuat di Makassar," ujar Anggiat Sinaga

"Kami hotel dan restoran akan memberikan harga yang sangat baik. Ini misi kita kemarin kita direct sell ke Jogja mampu prospect 1,8 Miliar lebih," sambungnya

Senada dengan PHRI, Asita juga menyiapkan paket tak kalah menarik.

Ketua DPD ASITA Sulsel Didi Leonardo Manaba menyebut pasca pandemi, bertemu customer sangat penting dilakukan.

"Yang kita butuhkan pasca pandemi yakni bergerak bukan hanya promosi melalui digital. Tapi butuh tatap muka untuk meyakinkan orang. Inilah dibalut dengan direct promosi untuk bisa meyakinkan orang dengan Makassar," jelas Didi Leonardo.

"Makassar Kota Makan enak, F8 akan kita bawa dan menambah amunisi yang kita jual," sambungnya.

Didi mengaku, sudah menyiapkan pake paket lengkap.