Yuk ke Pasar Pelita Ramadhan Andalan, Telur Rp 47 Ribu per Rak dan Minyak Goreng Rp 13 Ribu Seliter

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulawesi Selatan bergerak menjaga stabilitas harga pangan dengan menggelar Pasar Pelita Ramadhan Andalan di halaman kantor TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu-Jumat (12-15/4/2023).

Ketua TP PKK Sulsel, Naomi Octarina, menyatakan bahwa pasar murah ini diselenggarakan untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok sebelum Hari Besar Keagamaan.

Dengan adanya pasar murah ini masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Ini mengatasi inflasi jelang Hari Besar Keagamaan. Biasanya bahan pokok mengalami kenaikan harga dan untuk menjaga stabilitas harga, biasanya dilakukan pasar-pasar murah," ujarnya.

Sementara itu, Kadis Perdagangan Sulsel, Andi Arwin Azis, menyebutkan bahwa pasar murah ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat.

"Masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini. Biasanya pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan, harga bahan pokok cenderung naik. Dengan adanya pasar murah, diharapkan dapat membantu masyarakat," tuturnya.

Pada Pasar Pelita Ramadhan Andalan ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Seperti beras yang dijual seharga Rp 52 ribu per 5 kg, bawang merah seharga Rp 26 ribu per kg, cabai merah seharga Rp 18 ribu per kg, cabai rawit Rp 23 ribu per kg, serta telur Rp 47 ribu per rak.

Untuk minyak goreng kemasan Minyakita dijual seharga Rp 13 ribu per liter, namun dibatasi pembelian hanya dua liter per orang setiap harinya berdasarkan surat edaran Kemendag. Sementara produk lainnya dijual bebas tanpa syarat.

Selain itu, tersedia juga ayam, berbagai macam tepung, ikan, hingga gula. Bagi masyarakat yang ingin berbelanja dengan harga terjangkau, dapat langsung datang ke halaman kantor TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan.(*)