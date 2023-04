Nipah Park Genap Berusia 5 Tahun, Usung Tema U5 - Everything's Connected

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nipah Park genap berusia 5 tahun pada Kamis (6/4/2023).

Di usia 5 tahun, Nipah Park telah bertransformasi dari ‘mal’ menjadi ‘taman’, sebuah ruang publik yang menjadi rumah bagi berbagai kegiatan luar ruangan (outdoor activity).

Menjadi satu-satunya rooftop di pusat kota yang dapat diakses oleh siapa saja dengan kegiatan yang beragam.

Dalam ulang tahun kali ini, Nipah Park mengusung tema ‘U5 - Everything's Connected’.

U5 merupakan homonim dari kata ‘US’ atau ‘Kita’.

Marketing & Communication Manager Kalla Property, Datu Primadona Husain, mengatakan Nipah Park terus menciptakan kolaborasi yang lebih erat dengan seluruh elemen.

“Senada dan terhubung dengan kampanye sebelumnya, Walk Through the Park, Nipah Park tetap berkomitmen hadir tak hanya sebagai pusat perbelanjaan dan perkantoran, tetapi juga memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengunjungnya,” katanya, via rilis ke Tribun-Timur.com.

Pria yang akrab disapa Ona menjelaskan, tahun ini, Pihak Park merayakan ulang tahun secara sederhana dengan menghadirkan berbagai program spesial.

Seperti Nipah Berbagi, Buka Puasa Bersama, dan Nipah Awards.

Juga ada penampilan musik Sunset Jazz, Belanja dari Rumah, Ranking 1 Spesial, NgabubuRUN, serta Donor Darah.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung mulai 6-30 April 2023.

Ona menambahkan, salah satu program spesial yang dihadirkan Nipah Park dengan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama.

Salah satunya dengan toko ramah lingkungan yang berkonsep toko curah bahan makanan organik pertama di kota Makassar, Artani Bulk Store.

“Yang spesial kali ini adalah program Nipah x Artani, program kolaborasi ini mencoba mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk membeli secukupnya sesuai kebutuhan dan mengurangi food waste,” tambahnya.