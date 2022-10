Serunya Treasure Hunt, 25 Tim Cari Harta Karun di Nipah Park

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nipah Park kembali mengajak pengunjung berjelajah dan mencari harta karun, Minggu (30/10/2022).

Treasure Hunt diinisiasi untuk mengajak pengunjung lebih dekat dengan Nipah lewat penjelajahan, menikmati keindahan, dan keunikan Nipah Park.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian program bulanan Nipah Park bertajuk Furry-Hurry Fun Days.

Tema Halloween menjadi pembeda dari Treasure Hunt sebelumnya. Olehnya, peserta akan berjelajah menggunakan kostum bertema Halloween yang unik dan menarik atensi pengunjung lainnya.

Adapun misi utama dari program ini tentunya mencari dan menemukan harta karun sebagai hadiah utama.

Namun untuk menemukannya, masing-masing peserta wajib melewati dan menyelesaikan setiap misi dan tantangan yang diberikan oleh Nipah Park melalui 26 digital clue dalam lima level permainan.

Masing-masing petunjuk didapatkan dengan cara memindai barcode yang telah disebar di seluruh area mal melalui sistem digital clue berbasis mobile website yang disediakan oleh penyelenggara.

Setelah memindai barcode di titik pertama, akan muncul sebuah clue atau tantangan yang harus dipecahkan oleh peserta.

Digital clue berupa pertanyaan, pernyataan, teka-teki, dan gambar seputar Nipah Park, baik spot ikon yang ada didalamnya maupun tenant-tenant.

Selain digital clue, juga ada tantangan offline seperti cepat-cepatan memakan menu yang disediakan tenant Ramen 1 dan Marugame Udon.

Jawaban dari clue dan tantangan tersebut akan menjadi petunjuk selanjutnya bagi peserta untuk melanjutkan ke misi dan tantangan berikutnya, begitupun seterusnya. Jika jawaban benar, peserta berhak melanjutkan misi.

Jika jawaban salah, maka peserta akan gugur dan tidak dapat melanjutkan permainan. Tiap peserta akan mendapatkan notifikasi melalui gawai masing-masing tim.

Marketing and Communication Manager Kalla Property, Datu Primadona Husain mengatakan, lewat event ini, tempat iconic, dan tenant ditonjolkan dalam bentuk permainan interaktif yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta.

“Karena itulah kami menyiapkan tantangan-tantangan yang berbeda di setiap lantai yang harus mereka kunjungi. Diharapkan dengan adanya program ini juga dapat memberikan edukasi kepada peserta tentang konsep green building dan kampanye ‘Walk Through the Park’ yang digaungkan oleh Nipah Park,” katanya, via rilis Kalla.

Ona, sapaan akrabnya, menambahkan, kegiatan ini santai dan entertaining. Dirinya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan engagement antara Nipah dengan para pengunjung setianya.

Sebanyak 25 berpartisipasi dalam event ini. Setiap kelompok terdiri dari 3-5 orang peserta yang berusia 18-65 tahun.

Para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah dari Nipah Park dan hadiah menarik dari sponsor dan tenant yang berpartisipasi.

Tak sampai di situ, juga ada hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum Halloween terbaik.(*)